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Михаил Южный: В следующем сезоне буду играть, карьеру завершать не собираюсь

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Теннисист Михаил Южный признался, что хочет вернуться в состав сборной России.

- Давно пишут, что я завершаю карьеру, кто-то даже дату называл. Нет, в следующем сезоне буду играть. Решение об игре за сборную лежит полностью на тренерском штабе. У меня есть свой график, и что касается Кубка Дэвиса, если я буду нужен сборной и надо будет играть - это все обсуждаемо, - сказал Южный ТАСС. 

34-летний Южный, являющийся двукратным обладателем Кубка Дэвиса, в последний раз выступал за сборную России в данном турнире в 2012 году в матче против австрийцев. Всего на счету спортсмена 21 победа и 17 поражений во встречах турнира.

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