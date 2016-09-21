Михаил Южный: В следующем сезоне буду играть, карьеру завершать не собираюсь

Теннисист Михаил Южный признался, что хочет вернуться в состав сборной России.

- Давно пишут, что я завершаю карьеру, кто-то даже дату называл. Нет, в следующем сезоне буду играть. Решение об игре за сборную лежит полностью на тренерском штабе. У меня есть свой график, и что касается Кубка Дэвиса, если я буду нужен сборной и надо будет играть - это все обсуждаемо, - сказал Южный ТАСС.

34-летний Южный, являющийся двукратным обладателем Кубка Дэвиса, в последний раз выступал за сборную России в данном турнире в 2012 году в матче против австрийцев. Всего на счету спортсмена 21 победа и 17 поражений во встречах турнира.

