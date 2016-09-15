Кербер выиграла первый матч в звании первой ракетки мира

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер пробилась в третий круг турнира WTA в китайском Ухане.

Сегодня во втором раунде Кербер в трех сетах переиграла француженку Кристину Младенович - 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. Следующей соперницей Анжелик на турнире станет чешка Петра Квитова.

Напомним, после победы на US Open-2016 28-летняя Кербер стала первой ракеткой мира, обойдя в рейтинге WTA Серену Уильямс. На Открытом чемпионате США немка в числе прочих обыграла и Квитову.

Ранее во второй круг турнира в Ухане Анжелик вышла без борьбы.

Ухань (Китай)

Турнир WTA

Категория «Премьер»



Покрытие - хард. Призовой фонд - 2 589 000 долларов США

Второй круг









