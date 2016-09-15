Кербер выиграла первый матч в звании первой ракетки мира
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер пробилась в третий круг турнира WTA в китайском Ухане.
Сегодня во втором раунде Кербер в трех сетах переиграла француженку Кристину Младенович - 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. Следующей соперницей Анжелик на турнире станет чешка Петра Квитова.
Напомним, после победы на US Open-2016 28-летняя Кербер стала первой ракеткой мира, обойдя в рейтинге WTA Серену Уильямс. На Открытом чемпионате США немка в числе прочих обыграла и Квитову.
Ранее во второй круг турнира в Ухане Анжелик вышла без борьбы.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Категория «Премьер»
Покрытие - хард. Призовой фонд - 2 589 000 долларов США
Второй круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Младенович К. (Франция) - 6:7, 6:1, 6:4
Место и дата
27 сентября 09:00, , Онлайн-трансляция
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