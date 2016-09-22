Сборная России вылетит в Краснодар на матч с Коста-Рикой 4 октября
РФС опубликовал график подготовки национальной сборной России к контрольному матчу с Коста-Рикой, который пройдет 9 октября в Краснодаре.
Команда Станислава Черчесова вылетит в Краснодар 4 октября. До игры она проведет несколько тренировок на поле академии «Краснодара».
8 октября состоится предигровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока сборной.
Матч Россия – Коста-Рика начнется 9 октября в 16:00 мск.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически