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Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и Венесуэлой

Елена Корсунская
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Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, выступающий за «Атлетико Минейро», вызван в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018 с Боливией и Венесуэлой, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.  

Хавбек заменит в составе травмированного Карлоса Касемиро из «Реала». 6 октября бразильцы дома примут сборную Боливии, а 11 октября на выезде сыграют с Венесуэлой.

27-летний Кариока ранее вызывался в национальную команду, но на поле ни разу не выходил. Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 годы. В составе «Спартака» он дважды становился серебряным призером чемпионата России. 

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