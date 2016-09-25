Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и Венесуэлой

Вячеслав Кротов: Когда выходил на поле в матче против «Спартака», меня пробрало до мурашек

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов после победы над «Спартаком» в выездном матче РФПЛ поблагодарил болельщиков красно-белых за аплодисменты. Напомним, что Кротов с 2012 по 2015 года выступал за «Спартак».