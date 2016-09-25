Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и Венесуэлой
Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, выступающий за «Атлетико Минейро», вызван в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018 с Боливией и Венесуэлой, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Хавбек заменит в составе травмированного Карлоса Касемиро из «Реала». 6 октября бразильцы дома примут сборную Боливии, а 11 октября на выезде сыграют с Венесуэлой.
27-летний Кариока ранее вызывался в национальную команду, но на поле ни разу не выходил. Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 годы. В составе «Спартака» он дважды становился серебряным призером чемпионата России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически