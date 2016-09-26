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Виталий Калешин: При Шалимове требования в «Краснодаре» стали гораздо жестче

Ярослав Карамов
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил вклад  исполняющего обязанности главного тренера Игоря Шалимова в последние успехи команды.

Напомним, на данный момент в активе специалиста три победы и гостевая ничья с ЦСКА (1:1).

«Естественно, эти результаты - заслуга Шалимова. Не скажу, что кардинально поменялись тренировки. Их к тому же немного - играем через три дня на третий. Но поменялось отношение к тренировочному процессу. Требования стали гораздо более жесткими, в том числе в дисциплинарных компонентах», - сказал Калешин.

В чемпионате России краснодарцы с 12 очками идут на шестом месте.

Следующий матч команда проведет в Лиге Европы. 29 сентября российский клуб примет «Ниццу».

Матч

Краснодар - Ницца

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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