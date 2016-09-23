Турнир Northern Arena примет арена ХК «Монреаль Канадиенс»

Организаторы турнира Northern Arena BEAT Invitational заявили, что местом проведения LAN-финала станет «Белл-Центр», домашняя арена хоккейного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».



«В Канаде живут одни из самых страстных геймеров в мире. Так как мы запускаем второй сезон нашей лиги, мы рады провести событие в большой арене, давая возможность тысячам болельщиков киберспорта увидеть международный турнир в Канаде»,— заявил Карл-Эдвин Мичел, соучредитель канадской Лиги геймеров.



На стадионе состоятся финалы по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд составит 200 000 долларов.

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