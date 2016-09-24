Дмитрий Песков: Каких-либо президентских указов в отношении Мутко в настоящий момент нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что пока ему неизвестно о том, сохранит ли Виталий Мутко за собой пост министра спорта России.

- Как вы знаете, министры назначаются и освобождаются от должности указами президента и по решению президента, по рекомендации председателя правительства. Каких-либо указов в отношении Мутко в настоящий момент нет, - рассказал Песков.

Напомним, в минувшую субботу Виталий Мутко был переизбран на пост президента Российского футбольного союза. На выборах он обошел Валерия Газзаева.

