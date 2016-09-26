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Ласина Траоре: Убежден, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Елена Корсунская
Источник:  BobSoccerКомментарии

Форвард ЦСКА Ласина Траоре верит, что армейцы выйдут из группы в Лиге чемпионов.

- От нападающих всегда много ждут, это нормально. Я и сам очень хочу продолжить результативную серию на новой клубной арене. Буду делать все, чтобы завтра ЦСКА заработал три очка. Нам предстоит важнейший матч.

В составе «Тоттенхэма» много хороших игроков, выделять кого-то смысла нет. Вообще, вся английская премьер-лига очень быстрая. Так что завтра нам однозначно будет очень трудно. Высокая скорость движения, в том числе и с мячом, является козырем практически любого британского клуба. А «Тоттенхэм» сейчас однозначно один из сильнейших в Англии.

Убежден, что ЦСКА выйдет в плей-офф. Абсолютно уверен в нашей команде, вижу, какие сильные футболисты здесь выступают. Победа «Монако» в Лондоне? У каждого матча своя история, удивляться здесь действительно нечему. Впереди второй тур, о результатах первого пора забыть. Сейчас мы полностью сосредоточены на «Тоттенхэме» - так же, как и его футболисты на нашей команде, - цитирует Траоре Bobsoccer. 

Напомним, что матч ЦСКА - «Тоттенхэм» состоится сегодня в 21:45 мск. После первого тура в активе армейцев одно очко, «Тоттенхэм» пока баллов не набрал. 

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Тоттенхэм»



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