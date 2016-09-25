Крис Ли: «Авангард» захочет реванша, но мы постараемся не дать им этого сделать

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал вчерашнюю гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодня команды встретятся вновь.

- Была сложная игра, - сказал Ли. - Мы не забывали, кто против нас играет. Помнили и предсезонный турнир, где уступали Омску. Поэтому мы были в полной боевой готовности. Мы знаем, что у омичей сильная атака, стоит один раз ошибиться - и они этим воспользуются. Одним шансом они воспользовались.

- Сегодня вторая игра. Как сильно изменится ваша тактика?

- Думаю, она будет во многом похожа на ту, что мы демонстрировали вчера. У нас не так много времени, чтобы что-то кардинально менять. «Авангард» захочет реванша, но мы будем стараться не дать им этого сделать.

- 10 заброшенных шайб в предыдущих матчах команду раскрепостили?

- Главное помнить, что каждая команда играет усердно и воспользоваться своими моментами. Никогда ничего не дается просто так.