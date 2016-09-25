Крис Ли: «Авангард» захочет реванша, но мы постараемся не дать им этого сделать
Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал вчерашнюю гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Сегодня команды встретятся вновь.
- Была сложная игра, - сказал Ли. - Мы не забывали, кто против нас играет. Помнили и предсезонный турнир, где уступали Омску. Поэтому мы были в полной боевой готовности. Мы знаем, что у омичей сильная атака, стоит один раз ошибиться - и они этим воспользуются. Одним шансом они воспользовались.
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Сегодня вторая игра. Как сильно изменится ваша тактика?
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Думаю, она будет во многом похожа на ту, что мы демонстрировали вчера. У нас не
так много времени, чтобы что-то кардинально менять. «Авангард» захочет реванша,
но мы будем стараться не дать им этого сделать.
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10 заброшенных шайб в предыдущих матчах команду раскрепостили?
- Главное помнить, что каждая команда играет усердно и воспользоваться своими моментами. Никогда ничего не дается просто так.
Матч
Авангард - Металлург Мг - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Казионов Д. (Казионов Д., Ли), 1:16 (0:1). Кучерявенко (Медведев), 2:39 (1:1 - бол.). Зарипов (Казионов Д., Хабаров), 35:04 (1:2). Мозякин (Коварж), 59:01 (1:3).
Место и дата
26 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция