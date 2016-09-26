Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)0 : 1Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Ролан Гусев: Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА!

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался о выступлении голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Напомним, в 1-м туре группового этапа российский клуб проводил выездную встречу с «Байером» (2:2). Вратарь сборной России пропустил в 38-м матче подряд в рамках этого турнира.  

– Получится ли сегодня у Акинфеева прервать свою серию в Лиге чемпионов?
– А сколько раз Игорь спасал ЦСКА? Сколько он мячей «вытащил»? Не знаю, давит ли на него эта статистика. Например, я и, думаю, другие футболисты вообще не обращают на это никакого внимания. Да, это неприятно, однако надо еще смотреть по игре. Вспомните матч с «Байером», сколько раз он спас свою команду? Что было бы если бы он пропустил? Мне кажется, что все эти антирекорды – тема для журналистов.  Если спросить у Игоря, на что он был бы согласен, например, победа со счетом 2:1 или 0:0, то он выберет первый вариант. Я в этом уверен, – сказал Гусев.

Сегодня ЦСКА примет на домашней арене «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча между командами стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: ЦСКА должен наказать пижонов из «Тоттенхэма» за то, что приехали в Москву без лидеровБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.Главный тренер «Ростова» пропустит пресс-конференцию из-за болезниГлавный тренер «Ростова» Иван Данияльнц пропустит пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов с ПСВ.Харри Реднапп: Кейн - пока еще не Бэйл, у «Тоттенхэма» и без него хватает качественных исполнителейБывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп не считает, что отсутствие главного бомбардира Харри Кейна сильно ослабит английский клуб, который сегодня в Лиге чемпионов сыграет с ЦСКА.Матч ЦСКА - «Тоттенхэм» пройдет при аншлагеНа игру второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» все билеты проданы, сообщается на официальном сайте армейцев.Дмитрий Булыкин: У «Ростова» не выйдет так легко обыграть ПСВ, как «Аякс»Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший в голландском чемпионате за «Аякс» и «Твенте», поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ.Ролан Гусев: Кейн – неплохой футболист, но это не Суарес или БенземаРолан Гусев: Кейн – неплохой футболист, но это не Суарес или БенземаБывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящей встречи столичного клуба с «Тоттенхэмом»Ласина Траоре: Убежден, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионовФорвард ЦСКА Ласина Траоре верит, что армейцы выйдут из группы в Лиге чемпионов.Зоран Тошич: «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилейПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».Как завершится матч ЦСКА – «Тоттенхэм». ОпросSovsport.Ru предлагает посетителям сайта дать прогноз на исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Тоттенхэм».Зинченко может дебютировать в составе ПСВ в матче против «Ростова»Полузащитник ПСВ Александр Зинченко может дебютировать за голландский клуб в матче Лиги чемпионов с «Ростовом».«У вас проблемы с желтым цветом, не так ли?»«У вас проблемы с желтым цветом, не так ли?»Sovsport.ru рассказывает о предстоящей игре между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.«Акинфеев бабочек не пропускает». Ловчев – о сборной России и ЦСКА«Акинфеев бабочек не пропускает». Ловчев – о сборной России и ЦСКАОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матче ЦСКА – «Тоттенхэм», составе сборной России и московском марафоне.ЦСКА – «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА примет английский «Тоттенхэм».Лига чемпионов. ЦСКА – «Тоттенхэм», «Боруссия» (Д) - «Реал» и другие матчиРезультаты матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.«Монако» - «Байер». Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» сыграет с немецким «Байером».Фалькао не сыграет с «Байером»Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Об этом сообщил наставник французского клуба Леонарду Жардим.Роман Бюрки: Игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом»Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второйПосле 8-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Однако средний показатель красно-белых упал до отметки 29273 человека.Зинедин Зидан: В матче с «Боруссией» ожидаю крайне напряженную, упорную борьбуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.Маурисио Почеттино: Я уже побеждал в МосквеГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА вспомнил, что он уже играл и побеждал в Москве.

Байер
Байеркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Ролан Гусев
Ролан Гусеввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение