Владимир Шалаев: Этот сезон Соботка проведет в «Авангарде»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прояснил ситуацию с нападающим команды Владимиром Соботкой.

Ранее появлялась информация, что чех собирается вернуться в НХЛ.

«Только что я говорил с агентом Соботки, и он сообщил, что наш легионер вылетает в расположение клуба. «Авангард» отпускал Соботку поучаствовать в матчах Кубка мира в Торонто, но теперь он наш игрок и будет защищать цвета команды в этом сезоне. Владимир настроен по-боевому, готов выкладываться в матчах чемпионата КХЛ. Это сильный «центр», мы рассчитываем, что мастер такого уровня поможет команде решать поставленные перед ней в сезоне задачи», - цитирует Шалаева «Спортфакт».

Напомним, Соботка до переезда в Омск выступал за «Сент-Луис». В сезоне 2013/14 он в в 61 матче в НХЛ забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи. В КХЛ хоккеист за два сезона набрал 72 очка в 97 встречах.