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Дегтярев заменит Свищева на посту главы комитета Госдумы по спорту

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Член Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев в среду будет представлен в качестве нового главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

«Фактически все решилось в понедельник, но на встрече представителей всех фракций договорились, что фамилии будут озвучены только в среду. Но с данным комитетом ясность есть, и Михаил Дегтярев сменит Дмитрия Свищева на посту главы комитета», - сообщил источник агентства. 

С декабря 2011 года комитет по спорту возглавлял другой член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.  

По словам Свищева, 5 октября будет голосование, и там будет принято окончательное решение. 

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