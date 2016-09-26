«Спартак» стал лучшей командой 8-го тура по большинству статистических показателей

По данным InStat, наибольшее количество технико-тактических действий в 8-м туре выполнили футболисты «Спартака» – 1199 (эффективность – 78%).

Кроме того, «Спартак» стал лучшим по ударам по воротам – 24 (5 в створ), по владению мячом – почти 38 минут чистого игрового времени, по количеству проведенных атак – 125, по количеству и точности передач – 709 (87%), в том числе по передачам в штрафную площадь соперника – 65 (48%), по единоборствам в атаке – 121 (выигранные – 55%), по количеству и эффективности обводок – 37 (70%) и по подборам мяча – 96 (51 – на половине поля соперника).

Больше всех угловых подал «Арсенал» – 9. Наибольшее количество фолов совершили игроки «Уфы» – 25. ЦСКА и «Спартак» чаще всех навешивали – по 23 (точность – 39% и 35% соответственно). А «Зенит» стал лучшим по острым передачам – 36 (56%), единоборствам – 168 (60%), в том числе по верховым единоборствам – 55 (65%), и отборам мяча – 41 (удачные – 68%). «Уфа» совершила больше всех перехватов мяча – 64. А на чужой половине поля – «Ростов» – 15 перехватов.