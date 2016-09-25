Владимир Юрзинов-младший: Просим КХЛ разрешить нам расширить состав хотя бы до 30 человек

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший рассказал о целях клуба в нынешнем сезоне.

Напомним, в девяти стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ китайский новичок лиги одержал четыре победы и потерпел пять поражений.

«Отвечу довольно банально – побеждать в каждом матче. У нас есть ряд успешных хоккеистов, а когда ты уже что-то выигрывал, всегда хочется повторить. Для самого себя, чтобы понять – ты держишь планку, ты все также хорош. Сейчас мы смотрим только на следующего соперника, а дальше куда вынесет. Потом посмотрим, скорректируем состав. Мы попали в непростую ситуацию: когда состав новой команды ограничивается 25-ю игроками, очень сложно проводить ротацию. А когда у нас трое ребят получили серьезные травмы, вообще приходится играть в три звена. Мы уже обращались в КХЛ к господину Кобылянскому (вице-президент КХЛ по хоккейным операциям), чтобы нам, как клубу-новичку предоставили возможность расширить состав хотя бы до 30 человек. Причем, только до того момента, когда у нас появится фарм-клуб. Ведь в Китае он нужен с китайскими хоккеистами, а здесь начинаются бюрократические сложности. И эту Великую китайскую стену мы пока пробить не можем. Поэтому хотел бы попросить, чтобы нам пошли навстречу», - цитирует Юрзинова «Спортфакт».

Сегодня «Куньлунь» впервые сыграет в Москве, его соперником станет ЦСКА.