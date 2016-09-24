Турция заменит Австралию на TWC 2016
Сборная Турции по Counter-Strike: Global Offensive заменит Австралию на The World Championships 2016.
Причиной замены стало то, что Австралия не смогла вовремя предоставить список игроков, которые поедут на LAN-финал.
Список участников TWC 2016 выглядит так: Тунис, Турция, Канада, Дания, Сингапур, Швеция, Аргентина, Франция.
Финальная часть The World Championships 2016 пройдет в Белграде с 12 по 16 октября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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