Александр Пашков: Сборной России на Кубке мира не хватило доверия игрокам КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков полагает, что в составе сборной России на Кубке мира-2016 должно было быть больше представителей КХЛ.

- Может, чтобы повторить путь сборной Европы в финал, нам нужно было взять на Кубок мира побольше кахаэловцев?

- Я с этим соглашусь. Чтобы принять такое решение, была нужна определенная, если хотите, хоккейно-политическая смелость. На мой взгляд, доверия игрокам КХЛ нам немного не хватило – в принципе, в перспективе можно набирать из внутреннего чемпионата два звена. Будем считать, что Телегин стал своеобразным пробным шаром, – сказал Пашков.

Напомним, что сборной России в полуфинале Кубка мира уступила канадцам со счетом 3:5.

Все игроки сборной Европы, вызванные на турнир, представляют клубы НХЛ.

