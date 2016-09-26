Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)0 : 1Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Александр Пашков: Сборной России на Кубке мира не хватило доверия игрокам КХЛ

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков полагает, что в составе сборной России на Кубке мира-2016 должно было быть больше представителей КХЛ.

- Может, чтобы повторить путь сборной Европы в финал, нам нужно было взять на Кубок мира побольше кахаэловцев?

- Я с этим соглашусь. Чтобы принять такое решение, была нужна определенная, если хотите, хоккейно-политическая смелость. На мой взгляд, доверия игрокам КХЛ нам немного не хватило – в принципе, в перспективе можно набирать из внутреннего чемпионата два звена. Будем считать, что Телегин стал своеобразным пробным шаром, – сказал Пашков.

Напомним, что сборной России в полуфинале Кубка мира уступила канадцам со счетом 3:5.

Все игроки сборной Европы, вызванные на турнир, представляют клубы НХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ХК «Харбин» станет фарм-клубом «Куньлуня»«Куньлунь Ред Стар» подписал договор о создании фарм-клуба на базе китайского «Харбина».Владимир Юрзинов-младший: Просим КХЛ разрешить нам расширить состав хотя бы до 30 человекГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший рассказал о целях клуба в нынешнем сезоне.Владимир Шалаев: Этот сезон Соботка проведет в «Авангарде»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прояснил ситуацию с нападающим команды Владимиром Соботкой.Крис Ли: «Авангард» захочет реванша, но мы постараемся не дать им этого сделатьЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал вчерашнюю гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Воспитание молодежи всегда в списке моих задач». Правила жизни Петра Воробьева«Воспитание молодежи всегда в списке моих задач». Правила жизни Петра ВоробьеваЛегендарный Петр Ильич Воробьев сегодня проведет последний матч в главной команде СКА. Вспоминаем его мощнейший рассказ о жизни и карьере.Майк Кинэн: Выход сборной Европы в финал Кубка мира меня нисколько не удивилБывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился ожиданиями от финальных матчей Кубка Европы-2016.Герман Титов: Мне очень понравилась сборная Северной Америки на Кубке мираГлавный тренер московского «Спартака» Герман Титов признался, что ему импонирует игровой стиль сборной Северной Америки.КХЛ. «Авангард» - «Металлург» (Мг), ЦСКА – «Куньлунь» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Дарюс Каспарайтис: К Знарку никаких претензий, все идет от детского хоккеяБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис считает, что тренерский штаб национальной команды во главе с Олегом Знарком справился со своей работой на Кубке мира в Канаде.Дарюс Каспарайтис: Удивился, что сборная Европы вышла в финал КМБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис признался, что удивился выходу сборной Европы в финал проходящего в Торонто Кубка мира по хоккею.Дарюс Каспарайтис: Ребята старались, но все-таки Канада сильнееБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал поражение россиян в полуфинале Кубка мира от канадцев.Дарюс Каспарайтис: Видно, как Овечкин отдается. Бедный, аж поседел! (видео)Дарюс Каспарайтис: Видно, как Овечкин отдается. Бедный, аж поседел! (видео)Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у знаменитого защитника Дарюса Каспарайтиса, который высказался о сборной России на Кубке мира.Максим Кондратьев: Только приехал в «Торонто» - сразу начали узнавать на улицеЗащитник «Амура» Максим Кондратьев, который в сезоне 2003-2004 выступал в НХЛ за «Торонто», высказал мнение о заокеанском хоккее.СКА – «Адмирал». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.Невидимки. Почему лидеры сборной России не проявили себя на Кубке мираНевидимки. Почему лидеры сборной России не проявили себя на Кубке мираОбозреватель Sovsport.ru подводит итоги выступлению нашей команды на турнире в ТоронтоАлексей Цветков: В подарок за 400-е очко жду танкНападающий московского «Динамо» Алексей Цветков признался, что в подарок за 400-е очко в чемпионатах страны по хоккею, набранное в понедельник в игре против ярославского «Локомотива», ждет танк.«Есть шлем как у Кучера?!» Что кричит Влад Наместников во время матча (видео)«Есть шлем как у Кучера?!» Что кричит Влад Наместников во время матча (видео)Официальный сайт NHL.com прикрепил микрофон к форварду Владиславу Наместникову, и вот что из этого вышло.Мирослав Шатан: Из-за травмы Габорик не сыграет в финале Кубка мираГенеральный менеджер сборной Европы по хоккею Мирослав Шатан сообщил, что нападающий команды Мариан Габорик из-за травмы нижней части тела больше не сыграет на Кубке мира.Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»Защитник сборной России Никита Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».Кэри Прайс будет защищать ворота сборной Канады в первом матче финалаВ первом матче финала Кубка мира против сборной Европы ворота сборной Канады будет защищать Кэри Прайс. Об этом журналистам сообщил наставник канадской команды Майк Бэбкок.

Россия
Россиякалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение