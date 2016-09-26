Дмитрий Булыкин: У «Ростова» не выйдет так легко обыграть ПСВ, как «Аякс»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший в голландском чемпионате за «Аякс» и «Твенте», поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ.

- Думаю, шансы в этом матче 50 на 50. «Ростов» выступает дома. Это небольшой плюс, хотя сильно на это рассчитывать не стоит. Учитывая, что ПСВ любит играть в атаке, «Ростов» в своем стиле может легко поймать голландцев на контратаке. В этом плане хозяева имеет хорошие шансы добиться победы, если правильно отнесутся к этой игре.

У «Аякса» по большей части играли молодые футболисты, которые не были готовы к Лиге Чемпионов и игре с «Ростовом» в частности. ПСВ — это очень серьезная команда, которая много атакует и при этом забивает. В ее составе есть опытные футболисты с налаженным игровым взаимопониманием. Поэтому у «Ростова», думаю, не выйдет так легко обыграть ПСВ, как «Аякс».

«Ростов» не изменит себе. Команда будет выполнять задачи тренерского штаба и грамотно играть в обороне. Против ПСВ, футболисты которого очень любят атаковать и хорошо оснащены индивидуально, ему нужно играть предельно осторожно. Можно и нужно поискать счастья на контратаках. И «Ростов» это будет делать». Но прелесть заключается в том, что ПСВ знает эту тактику «Ростова». Поэтому мне будет очень интересно посмотреть, как будет развиваться этот матч.

Хотелось бы, чтобы «Ростов» победил и сделал это без пропущенных в свои ворота голов. Но думаю, не пропустить не получится, однако «Ростов» выиграет — 2:1, - цитирует Булыкина «Спорт день за днем».

Напомним, что матч «Ростов» - ПСВ состоится завтра в 21:45 мск. В квалификационном раунде донской клуб победил «Аякс» со счетом 4:1 и прошел в групповой раунд Лиги чемпионов. В первом туре «Ростов» уступил «Баварии» - 0:5, ПСВ проиграл «Атлетико» - 0:1.