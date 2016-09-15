Дмитрий Саутин: Терапевтические исключения? Этот какой-то бред

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин полагает, что для применения запрещенных препаратов у спортсменов не может быть уважительных причин.

- Терапевтические исключения? Это бред какой-то. И мне, и многим людям непонятно, что вскрыли хакеры. Самое обидное, что наших паралимпийцев на Игры не пустили, устроили издевательство, а тут вскрылся такой позор WADA. У нас и врачей таких не было. В нашем виде спорта фармакология роли никогда не играла.

Конечно, в легкой и тяжелой атлетике у нас серьезные проблемы, но этим пусть их руководители занимаются. Сейчас стала членом МОК Елена Исинбаева, может, у нее получится возглавить нашу федерацию легкой атлетики. Но одной ей будет тяжело разгребать такое наследство. Не завидую и главному тренеру Юре Борзаковскому, - заявил Саутин.

Напомним, хакеры из группы Fancy Bears обнародовали секретные документы из базы данных WADA, из которых следует, что ряд известных спортсменов (в том числе - теннисистки Синус и Серена Уильямс) долгое время применяли запрещенные препараты, руководствуясь правилами терапевтического исключения.

