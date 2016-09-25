ХК «Харбин» станет фарм-клубом «Куньлуня»
«Куньлунь Ред Стар» подписал договор о создании фарм-клуба на базе китайского «Харбина».
Согласно регламенту КХЛ, это позволит «Куньлуню» дополнительно заявить на сезон до десяти игроков.
«Значимость этого события трудно переоценить. В сезон наша команда вступила с 25 игроками, и двое из них уже получили травмы, причем Эту Пёйсти выбыл до конца сезона. Ведется работа по привлечению новых хоккеистов – в частности, ждут оформления бумаг в КХЛ финский защитник Йоонас Ярвинен и шведский нападающий Линус Виделль. Приходится, засучив рукава, латать дыры в составе, и подписание контракта с фарм-клубом поможет ускорить этот процесс», - отмечается на официальном сайте «Куньлуня».
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