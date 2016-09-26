Все билеты на сектор «Спартака» в матче с «Зенитом» раскуплены

На официальном сайте «Спартака» появилась информация, что вся квота, выделенная для фанатов красно-белых на матч с «Зенитом» в девятом туре РФПЛ, реализована.

Продажи билетов в день матча не планируется. Гостевые кассы стадиона «Петровский» будут закрыты.

Напомним, что матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге. После восьми туров красно-белые лидируют в чемпионате России с 19 очками. «Зенит» замыкает тройку, в активе питерцев 16 очков.