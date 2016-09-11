Сергей Ковалев: Головкин нокаутировал меня на спарринге? Это просто ерунда

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO россиянин Сергей Ковалев не подтвердил информацию о том, что ранее его отправлял в нокаут средневес из Казахстана Геннадий Головкин.

- Вы видели этот нокаут своими глазами? Никто из журналистов этого не видел, но все говорят об этом как о свершившемся факте. Это просто ерунда, которую раздувают в сенсацию. Чей-то тренер что-то когда-то сказал, и все без конца об этом твердят, - заявил Ковалев.

Напомним, 19 ноября Сергей Ковалев проведет защиту принадлежащих ему титулов в поединке с американцем Андре Уордом.

Геннадий Головкин в последнем бою одержал досрочную победу над британским боксером Келлом Бруком.

