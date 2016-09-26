Харри Реднапп: Кейн - пока еще не Бэйл, у «Тоттенхэма» и без него хватает качественных исполнителей

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп не считает, что отсутствие главного бомбардира Харри Кейна сильно ослабит английский клуб, который сегодня в Лиге чемпионов сыграет с ЦСКА.

«Это очень важный игрок, но не думаю, что Покеттино будет перестраивать схему. В субботу «шпоры» победили в гостях у «Мидлсбро», и серьезных изменений не произошло. К тому же Кейн - пока еще не Бэйл. И без него у «Тоттенхэма» хватает качественных исполнителей: Алли, Эриксен, Сон Хын Мин. Правда, пока не знаю, насколько опасен новый нападающий Янссен», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Встреча второго тура группового этапа турнира начнется в Москве в 21:45 мск.

Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.