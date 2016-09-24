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Виталий Мутко: МОК должен выслушать позицию России по допингу

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), занимающаяся расследованием нарушений антидопинговых правил в стране, должна предварительно выслушать позицию России.

- Важно, чтобы наши доводы были заслушаны МОК, - считает Мутко. - Потому что нельзя проводить расследование, не обращаясь к стороне, в отношении которой ты его ведешь, так не бывает. А у нас комиссия Макларена даже не спрашивала никаких объяснений. Надеюсь, МОК выслушает позицию России и примет ее во внимание. 

МОК, в свою очередь, принял решение о создании дисциплинарной комиссии под председательством Дениса Освальда, которая должна была заняться перепроверкой всех допинг-проб ОИ-2014, взятых у российских олимпийцев. В середине сентября Бах в своем письме-обращении к 97 членам МОК сообщил о фактическом начале работы другой комиссии МОК во главе с Ги Каниве, которая также занимается расследованием фактов нарушения антидопингового законодательства в России.

Планируется, что МОК будет рассматривать возможность принятия мер в отношении России в начале следующего года после того, как комиссия Каниве завершит свою работу и представит результаты расследования.

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