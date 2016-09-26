Андрей Канчельскис: ЦСКА должен наказать пижонов из «Тоттенхэма» за то, что приехали в Москву без лидеров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.

- Интересный и непростой матч, в первую очередь для «Тоттенхэма». «Шпоры» давно не выступали в Лиге чемпионов, и у ЦСКА в этом плане больше опыта, потому что команда Леонида Слуцкого практически каждый год участвует в розыгрыше самого престижного турнира. Соответственно «армейцы» имеют преимущество в психологическом и игровом плане. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не взял на матч лидеров команды? Если они такие самоуверенные, то сегодня ЦСКА должен наказывать этих пижонов! Получается, что они нас ни во что не ставят! Нужно побеждать и после игры сказать им: «Вот вам за ваше пижонское отношение!», - рассказал Канчельскис.

Матч ЦСКА - «Тоттенхэм» на новой домашней арене красно-синих начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.