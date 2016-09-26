Дмитрий Хомуха: У «Тоттенхэма» глубина состава больше, чем у ЦСКА

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

- ЦСКА играет дома, но соперник тяжелый, поэтому я жду от матча серьезного напряжения. Думаю, что очень сложный матч будет для обеих команд. Думаю, что у такого клуба, как «Тоттенхэм», глубина состава больше, чем у ЦСКА, и они без проблем заменят выбывших футболистов, - сказал Хомуха в интервью «Газете.Ru».

Матч ЦСКА - «Тоттенхэм» на новой домашней арене красно-синих начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. После первого тура в активе армейцев одно очко, «Тоттенхэм» пока баллов не набрал.