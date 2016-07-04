Хоаким Колом: Мои дела в Казани идут лучше, чем у других испанцев

Разыгрывающий защитник казанского УНИКСа Хоаким Колом поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором его команде предстоит играть на два фронта.

– Как прошел отпуск?

– Отлично! Отдыхал дома вместе со своей семьей. Набрался сил перед длинным сезоном, который, надеюсь, будет для нас удачным.

– УНИКС готов к игре на два фронта?

– Да. Команда должна показывать максимум в обоих турнирах. Это будет очень сложно, но мы готовы к этому. Главное для нас всех получить удовольствие. Наслаждаться этим моментом. В прошлом сезоне мы бились за это право, поэтому сейчас должны играть лучше.

– Настрой на игры с испанскими клубами будет особенным?

– Я всегда с огромным удовольствием играю на европейской арене. Конечно, испанские клубы это особая история. У меня много друзей в «Реале» и «Барселоне», на этих матчах будет присутствовать моя семья. Думаю, что буду играть с особой энергией. Но в Евролиге вообще не бывает слабых команд, и все прекрасно это знают.

– В этом сезоне вы уже не единственный испанский спортсмен в Казани. В «Рубине» сейчас целая испанская бригада. Уже успели пообщаться?

– Если честно, я очень рад, что в городе появились люди, которые говорят по-испански. Мне этого не хватало этого. В Казани есть волейбольный «Зенит», где играет кубинец Леон, с которым мы говорим на одном языке. Владеют испанским Данис и Салпаров, но сейчас здесь есть испанцы. Мы еще не общались. Я слышал, что пока мои дела идут лучше, чем у них (улыбается). Думаю, что мы обязательно найдем день, чтобы пообщаться.

– Что вы скажете о новичках команды? Смогут ли Кларк, Воронов, Антипов и Карпухин помочь вам?

– Я думаю, что менеджмент сделал хорошие приобретения. Все они точечные. Я считаю, что этого достаточно. В конце прошлого сезона мы поймали свою игру, и сейчас ее нужно усиливать, а не искать чего-то нового. Наша сила как раз должна быть в стабильности.