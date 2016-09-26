Камболов выбыл на три недели
У полузащитника «Рубина» Руслана Камболова, получившего травму в матче восьмого тура чемпионата России с «Томью» (2:1), выявлено частичное повреждение внутренних связок колена.
Срок восстановления составит около трех недель, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Напомним, Камболов стал автором решающего гола в ворота «Томи» во втором тайме.
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция