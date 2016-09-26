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Камболов выбыл на три недели

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

У полузащитника «Рубина» Руслана Камболова, получившего травму в матче восьмого тура чемпионата России с «Томью» (2:1), выявлено частичное повреждение внутренних связок колена.

Срок восстановления составит около трех недель, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Камболов стал автором решающего  гола в ворота «Томи» во втором тайме.

Матч

Рубин - Томь - 2:1 (1:0)

Голы

Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников

Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)

Предупреждения:

Камболов, 75 - Бикфалви, 19

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция

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