WBO требует от Фьюри обосновать перенос боя с Кличко

Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри должен предоставить медицинские документы во Всемирную боксерскую организацию (WBO) для обоснования причины очередного переноса повторного боя с Владимиром Кличко.

«Нам было жаль услышать о переносе боя, который должен был состояться 29 октября, из-за серьезной депрессии, от которой вы проходите лечение. Мы переживаем за вас и желаем скорейшего восстановления. Вы должны прислать необходимые медицинские документы в комитет WBO по чемпионским титулам в течение 10 дней. Эта информация нужна для оценки вашего состояния и рассмотрения вашего статуса согласно нашим правилам», - говорится в письме WBO на имя Фьюри, которое было опубликовано на сайте организации.

Напомним, осенью минувшего года Тайсон Фьюри в Дюссельдорфе победил Владимира Кличко единогласным решением судей.

Если Тайсон сможет доказать наличие болезни, то сможет отсрочить бой до 180 дней. Если британец не сможет этого сделать, или срок его восстановления будет превышать полгода, WBO может лишить Фьюри чемпионского пояса.



Повторный бой между этими соперниками должен был состояться 29 октября в Манчестере, но Фьюри не выйдет на ринг по медицинским показаниям. Британец может быть лишен чемпионских титулов при отсутствии успешных защит в течение одного года.