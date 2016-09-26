Заседание КДК РФС по «делу Гершковича» пройдет 28 сентября
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело председателя Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаила Гершковича 28 сентября, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
Заседание КДК РФС по этому делу ранее было перенесено в связи с просьбой Гершковича.
Гершкович подозревается в нарушении статьи 122 дисциплинарного регламента РФС «Подделка документов и использование поддельных документов». Согласно регламенту, в случае если вина Гершковича будет признана доказанной, ему грозит наказание в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее шести месяцев.
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