Андрей Моисеев: Российские пятиборцы находятся в хороших кондициях перед Кубком Кремля

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев заявил, что российские участники Кубка Кремля готовы к турниру и находятся в хороших кондициях.

Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве 2 октября. Заключительная фаза соревнований — конкур и «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах) — пройдет в КСК ЦСКА на улице Дыбенко. Турнир пройдет в формате микста, от России выступят две пары — Доната Римшайте/Александр Лесун и Софья Серкина/Александр Лифанов.

«Несмотря на то, что у Александра Лесуна после победы на Олимпиаде некий физический спад, он готов выступать. Наша молодая команда (Серкина/Лифанов) тоже находится в неплохих кондициях, они только что вернулись с юниорского чемпионата мира», - рассказал Моисеев на пресс-конференции.



