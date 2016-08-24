Максим Михайлов: Козыри у «Динамо» все те же - скорость и сыгранность

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов оценил состояние команды перед матчем первого тура чемпионата страны с московским «Динамо», в котором также будет разыгран Суперкубок России.

- К этой игре все подходят в разном физическом состоянии. Первая задача для нас сейчас скорее набрать кондиции. Мы давно не играли в таком составе и, думаю, болельщики, успели соскучиться по нам. «Динамо» точно не стало слабее. Козыри у команды все те же – быстрая игра и сыгранность. Плюс хорошая скамейка – каждый может выйти и помочь, – цитирует Михайлова «Бизнес Online».

Напомним, что матч состоится сегодня в 18:30 в Казани.