Вячеслав Аминов: Украинские пятиборцы были приглашены на Кубок Кремля

Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве 2 октября. Заключительная фаза соревнований — конкур и «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах) — пройдет в КСК ЦСКА на улице Дыбенко. Турнир пройдет в формате микста, от России выступят две пары — Доната Римшайте/Александр Лесун и Софья Серкина/Александр Лифанов. Всего в Кубке Кремля примут участие 12 пар из 11 стран, Украина представлена не будет.



«Павел Тимощенко (серебряный призер Олимпийских игр в Рио) хотел бы выступить на нашем турнире, как и другие украинские пятиборцы, - рассказал Аминов на пресс-конференции. - Но украинская национальная федерация не рекомендовала им участвовать в соревнованиях в Москве. Хотя мы приглашаем их в Москву и рады видеть».