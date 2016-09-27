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Вячеслав Аминов: Украинские пятиборцы были приглашены на Кубок Кремля

Андрей Симоненко
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Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов заявил, что украинские пятиборцы хотели бы выступить на московском турнире Кубок Кремля, но не получили разрешения от своей национальной федерации.

Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве 2 октября. Заключительная фаза соревнований — конкур и «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах) — пройдет в КСК ЦСКА на улице Дыбенко. Турнир пройдет в формате микста, от России выступят две пары — Доната Римшайте/Александр Лесун и Софья Серкина/Александр Лифанов. Всего в Кубке Кремля примут участие 12 пар из 11 стран, Украина представлена не будет.

«Павел Тимощенко (серебряный призер Олимпийских игр в Рио) хотел бы выступить на нашем турнире, как и другие украинские пятиборцы, - рассказал Аминов на пресс-конференции. - Но украинская национальная федерация не рекомендовала им участвовать в соревнованиях в Москве. Хотя мы приглашаем их в Москву и рады видеть».

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