Ибрагимович пропустит матч Лиги Европы с «Зарей»
Нападающий Златан Ибрагимович не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».
Как сообщает Mirror, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью представил 34-летнему шведу краткосрочный отпуск, который игрок проводит в Милане.
Встреча «МЮ» - «Заря» пройдет в Манчестере 29 сентября.
Напомним, в первом туре турнира команда Моуринью уступила на выезде «Фейеноорду» (0:1).
Матч
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически