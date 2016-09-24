Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)3 : 2Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард0 : 2Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Ибрагимович пропустит матч Лиги Европы с «Зарей»

Ярослав Карамов
Источник:  MirrorКомментарии

Нападающий Златан Ибрагимович не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».

Как сообщает Mirror, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью представил 34-летнему шведу краткосрочный отпуск, который игрок проводит в Милане.

Встреча «МЮ» - «Заря» пройдет в Манчестере 29 сентября.

Напомним, в первом туре турнира команда Моуринью уступила на выезде «Фейеноорду» (0:1).

Матч

Манчестер Юнайтед - Заря

Место и дата

29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мата подпишет с «Манчестер Юнайтед» новый контрактТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью доволен выступлением полузащитника Хуана Маты в нынешнем сезоне.Виталий Калешин: При Шалимове требования в «Краснодаре» стали гораздо жестчеЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил вклад исполняющего обязанности главного тренера Игоря Шалимова в последние успехи команды.УЕФА: Арест финансовых средств «Спартака» не связан с нарушением правил и не является санкциейПресс-служба УЕФА сообщила, что арест финансовых средств московского «Спартака» не связан с нарушением правил этой организации и не является санкцией к клубу.Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.Депай не намерен переходить в «Милан»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.Чего ждем от российских клубов в Европе?Чего ждем от российских клубов в Европе?ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» ждут важные матчи в еврокубках. Soccer.ru делает прогнозы и рассказывает о состоянии коллективов«Зенит» - АЗ. Матч обслужит бригада Хавьера ЭстрадыГлавным арбитром на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и АЗ назначен судья из Испании Хавьер Эстрада.Безбородов обслужит матч Лиги Европы «Сент-Этьен» - «Андерлехт», Еськов - «Цюрих» - «Османлыспор»Российский арбитр Владислав Безбородов назначен на матч группы С Лиги Европы между французским «Сент-Этьеном» и бельгийским «Андерлехтом».Администратор Руни. Все о 6-м туре чемпионата АнглииАдминистратор Руни. Все о 6-м туре чемпионата АнглииSovsport.ru рассказывает о самых интересных событиях 6-го тура премьер-лиги, которые могли остаться в тени победы «Арсенала» над «Челси».Балотелли может пропустить матч с «Краснодаром»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли может пропустить матч группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром».Аксель Витсель: Мы заслуживали победы в матче с «Анжи», но нам не повезлоПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия Орлова«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о недоработках «Зенита» в матче с «Анжи» и вариантах атаки, которые могут запутать АЗ в Лиге Европы.Мино Райола: Ибра обещал сломать мне ноги, если Погба не перейдет в МЮИзвестный футбольный агент Мино Райола рассказал об ультиматуме, который поставил ему Златан Ибрагимович.Жозе Моуринью: Мы с ван Галом видим футбол по-разномуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что на игроках его команды по-прежнему отражаются требования, которые предъявлял к ним Луи ван Гал.АЗ перед матчем с «Зенитом» не смог обыграть «Гоу Эхед Иглс»Футболисты АЗ из Алкмара упустили победу над клубом «Гоу Эхед Иглс» в матче седьмого тура чемпионата Голландии.Жозе Моуринью: Приятно на своем поле победить действующего чемпионаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своих подопечных над «Лестером» (4:1) в матче шестого тура чемпионата Англии.Методы Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер»Методы Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер»После двух кряду поражений в премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Лестер».Во время матча «МЮ» - «Лестер» на поле выбежал двойник ИбрагимовичаВо время матча шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» (4:1) на поле выбежал двойник Златана Ибрагимовича.«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 6-м туре АПЛВ рамках шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Лестер» и поднялся на третье место турнирной таблицы.«Дандолк» обыграл «Дерри Сити» в матче чемпионата ИрландииФутболисты «Дандолка» на своем поле добились победы над клубом «Дерри Сити» в матче чемпионата Ирландии.

Заря
Зарякалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение