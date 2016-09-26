ЦСКА вырвал победу у «Тоттенхэма» в Юношеской лиге УЕФА
Юношеская команда ЦСКА (U 19) дома обыграла сверстников из «Тоттенхэма» (3:2) в Юношеской лиге УЕФА.
Счет на 39-й минуте открыл нападающий гостей Рео Гриффитс. На 59-й минуте Тимур Жамалетдинов восстановил равенство, затем Иван Олейников вывел москвичей вперед.
Уже в компенсированное время Гриффитс забил свой второй гол, но точный удар Константина Кучаева принес красно-синим победу.
ЦСКА догнал в турнирной таблице «Монако» и «Байер», которые сыграют сегодня. У «Тоттенхэма» набранных очков нет.
Матч
ЦСКА (мол) - Тоттенхэм (мол) - 3:2 (0:1)
Голы
Гриффитс 39 (0:1). Жамалетдинов 59 (1:1). Олейников 66 (2:1). Кучаев 90 (3:1). Гриффитс 90 (3:2).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Алибеков, Станисавлевич, Тикнизян (Неплюев, 85), Кучаев, Олейников (Анисимов, 77), Леонов, Хосонов, Пухов (Волков, 87), Жамалетдинов, Чалов
Судья:
Юрий Фришер (Эстония)
Место и дата
27 сентября 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция