Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и Рюдигера

Как сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.



Согласно информации источника, владелец клуба Роман Абрамович готов выделить бюджет на приобретение форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

Отмечается, что российский бизнесмен согласен с тренерским штабом относительно того, что «Челси» нуждается в серьезном усилении защитной и атакующей линии. В связи с этим команду могут покинуть Бранислав Иванович, Неманья Матич, Оскар и Сеск Фабрегас, поскольку таким образом клуб рассчитывает компенсировать траты на Гризманна и Рюдигера.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагал 70 млн евро за форварда мадридского «Реала» Альваро Морату, однако, «бланкос» не стали отпускать своего воспитанника.



