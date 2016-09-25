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Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и Рюдигера

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily TelegraphКомментарии

Как сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации источника, владелец клуба Роман Абрамович готов выделить бюджет на приобретение форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

Отмечается, что российский бизнесмен согласен с тренерским штабом относительно того, что «Челси» нуждается в серьезном усилении защитной и атакующей линии. В связи с этим команду могут покинуть Бранислав Иванович, Неманья Матич, Оскар и Сеск Фабрегас, поскольку таким образом клуб рассчитывает компенсировать траты на Гризманна и Рюдигера. 

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагал 70 млн евро за форварда мадридского «Реала» Альваро Морату, однако, «бланкос» не стали отпускать своего воспитанника.


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