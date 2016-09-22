Мата подпишет с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью доволен выступлением полузащитника Хуана Маты в нынешнем сезоне.



Как сообщает The Sun, португальский тренер провел беседу с игроком сборной Испании, в ходе которой обсуждался вопрос о новом контракте. Отмечается, что в ближайшее время футболист подпишет с командой новое соглашение.



Моуринью и Мата знакомы по совместной работе в лондонском «Челси», но тогда полузащитник покинул команду именно по инициативе специалиста.



В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел на клубном уровне 7 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Мату в 31 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2018 года.



