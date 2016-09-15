Клаудио Браво: Многие клубы стараются копировать стиль «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво, перешедший в английский клуб минувшим летом из «Барселоны», рассказал о своей адаптации в новом клубе, отметив, игру «горожан» в нынешнем сезоне.



– Что вам понравилось в Манчестере больше всего за этот непродолжительный период?

– Очень многое! Прежде всего, тут делают все возможное, чтобы я чувствовал себя как дома, как можно быстрее освоился в новой стране и новой команде. Я оказался в очень большом клубе, это чувствуется сразу, когда видишь наш стадион, когда осознаешь, сколько болельщиков у «Сити» по всему миру.

Что касается непосредственно футбола, я очень доволен – мы показываем хорошую игру, в команде налажено отличное взаимопонимание. Многие клубы стараются копировать наш стиль, хотя мы только начали так играть. Следовательно, и тренерский штаб, и футболисты отлично делают свою работу. Игроки вообще очень быстро осваивают идеи нашего наставника. В общем, все это меня очень радует, и мне здесь хорошо, – сказал игрок сборной Чили в интервью Euro-football.

На данный момент «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы занимает первое место в таблице АПЛ, набрав по итогам 6 туров 18 очков.