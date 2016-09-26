Сергей Иванов обслужит матч «Зенит» - «Спартак»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России по футболу.
1 октября (суббота)
«Томь» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор — Андрей Будогосский (Москва).
«Терек» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
2 октября (воскресенье)
«Уфа» — «Амкар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Ринат Деушев (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Ростов» — «ЦСКА»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Напомним, после восьми туров в турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Спартак», опережающий ЦСКА на одно очко.
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