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Сергей Иванов обслужит матч «Зенит» - «Спартак»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  РФСКомментарии

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России по футболу.

1 октября (суббота)

«Томь» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Крылья Советов» — «Анжи»: судья — Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор — Андрей Будогосский (Москва).

«Терек» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

2 октября (воскресенье)

«Уфа» — «Амкар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Ринат Деушев (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

«Ростов» — «ЦСКА»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Напомним, после восьми туров в турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Спартак», опережающий ЦСКА на одно очко.

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