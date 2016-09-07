Ротенберг, Каменский и Браташ избраны в комитеты ИИХФ

Роман Ротенберг: На Кубке мира нужно побеждать, но важно и дать опыт игрокам на будущее

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Кубок мира является важным этапом подготовки национальной команды к Олимпийским играм-2018.