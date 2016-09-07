Ротенберг, Каменский и Браташ избраны в комитеты ИИХФ
По результатам заседания Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) утверждены новые члены комитетов организации.
В их состав вошло сразу девять россиян. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг избран членом комитета управленческих реформ, а исполнительный директор Дмитрий Курбатов - комитета проведения соревнований.
Кроме того, в различные комитеты ИИФХ избраны следующие кандидаты от России - Валерий Каменский (дисциплинарный комитет), Олег Браташ (тренерский комитет), Александр Поляков (судейский комитет) и Ольга Вотоловская (комитет женского хоккея).
Ольга Романенко (ТВ, медиа и маркетинг), Андрей Точицкий (развитие юношеского и молодежного хоккея) и Егор Козлов (Комитет медицины) избраны специальными членами комитетов и будут привлекаться к заседаниям в зависимости от повестки дня.