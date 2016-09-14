Эмери настаивает на трансфере Карлоса Бакки

Тренерский штаб «ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Милана» и сборной Колумбии Карлоса Бакки. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, наставник французского клуба Унаи Эмери, который знаком с футболистом по совместной работе в «Севилье», настаивает на его приобретении в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что «Милан» минувшим летом дал согласие на продажу игрока в «Вест Хэм».



29-летний Бакка провел в нынешнем сезоне 6 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2019 года.



