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Эмери настаивает на трансфере Карлоса Бакки

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Тренерский штаб «ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Милана» и сборной Колумбии Карлоса Бакки. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, наставник французского клуба Унаи Эмери, который знаком с футболистом по совместной работе в «Севилье», настаивает на его приобретении в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что «Милан» минувшим летом дал согласие на продажу игрока в «Вест Хэм».

29-летний Бакка провел в нынешнем сезоне 6 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2019 года.


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