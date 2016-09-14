Сергей Бубка: «Чистые» спортсмены перестали доверять WADA в связи с последними событиями

Член исполкома Международного олимпийского комитета и бывший кандидат на пост президента IAAF Сергей Бубка подверг критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.

- Последние события показали, что несмотря на бюджет WADA в 30 миллионов долларов, может быть поднят вопрос об эффективности антидопинговой борьбы. Большинство допинговых случаев выявлены полицией, информаторами или СМИ, что указывает на то, что много денег и усилий тратятся впустую.

Последние события с уступчивостью Национальным антидопинговым организациям, аккредитацией РУСАДА, запретом мельдония, терапевтическими исключениями привели к потери со стороны «чистых» спортсменов доверия к WADA, как организации ответственной за борьбу с допингом, - заявил Бубка.

Ранее члены МОК озвучили намерение создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей в мировом спорте.