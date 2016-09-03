На стадионе в Петербурге пройдет испытание раздвижной крыши

27 сентября на стадионе на Крестовском острове пройдет первое испытание раздвижной крыши.

Как сообщил «Фонтанке» источник в комитете по строительству, испытания начнутся после обеда и продолжатся до вечера. Южный пролет будут двигать примерно на полтора метра, после чего крышу остановят и проведут замеры, проверят работу механизмов. Северный пролет пока останется нетронутым – на нем еще не закончился монтаж светопрозрачной пленки.

Напомним, арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.

В августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.