На стадионе в Петербурге пройдет испытание раздвижной крыши
27 сентября на стадионе на Крестовском острове пройдет первое испытание
раздвижной крыши.
Как сообщил «Фонтанке» источник в комитете по
строительству, испытания начнутся после обеда и продолжатся до вечера. Южный пролет
будут двигать примерно на полтора метра, после чего крышу остановят и проведут
замеры, проверят работу механизмов. Северный пролет пока останется нетронутым –
на нем еще не закончился монтаж светопрозрачной пленки.
Напомним, арена на Крестовском острове
строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны
завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017,
чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла
с 6,7 до 39 миллиардов рублей.
В
августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей
передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые
проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.