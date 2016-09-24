Киберспортсмены ФК «Бавария» и «Реал Мадрид» примут участие в FIFA Interactive World Cup 2017

Организаторы FIFA Interactive World Cup 2017 анонсировали участников турнира и призовой фонд.



На турнире примут участие 12 представителей футбольных клубов. Стало известно, что на турнир приглашены киберспортсмены клубов «Вест Хэм», «Валенсия», «Манчестер Сити», «Вольсфбург», «Шальке 04» и «Спортинг». Стоит отметить, что в списке есть и представители «Баварии» «Дженоа» «ПСЖ» «ПСВ» и «Реал Мадрида», которые пока не были анонсированы своими клубами.

Финальная часть турнира пройдет в Лондоне, Великобритания. Призовой фонд составит 200 000 долларов.



FIFA Interactive World Cup (FIWC) - это официальный турнир проводимый под эгидой ФИФА, аналог чемпионата мира по футболу, только в виртуальном мире. В прошлом году победителем стал Мохамад Аль-Бача, который выиграл 20 000 долларов.

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