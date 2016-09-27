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Вячеслав Аминов: Соревнования пятиборцев в будущем могут пройти на Красной площади

Андрей Симоненко
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Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов сообщил, что соревнования на Кубок Кремля в будущем могут пройти на Красной площади.

Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве 2 октября. Заключительная фаза соревнований — конкур и «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах) — пройдет в КСК ЦСКА на улице Дыбенко. Турнир пройдет в формате микста, от России выступят две пары — Доната Римшайте/Александр Лесун и Софья Серкина/Александр Лифанов.

«У нас была идея провести состязания в «комбайне» (беге со стрельбой на огневых рубежах) на Красной площади, - сказал Аминов корреспонденту «Советского спорта». - И мы уже получили одобрение от администрации Президента и Федеральной службы охраны. Но потом узнали, что по прогнозу синоптиков не исключены дождь и холодная погода. Также пришлось бы принять во внимание тот факт, что в 6 часов вечера нужно было бы ставить прожекторы. В итоге пока от идеи отказались. Но обязательно вернемся к ней в будущем и проведем соревнования по пятиборью на Красной площади».


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