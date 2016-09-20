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Антуан Гризманн: Во Франции многие утверждали, что Симеоне договрился с «ПСЖ»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  OndaceroКомментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что наставник команды Диего Симеоне мог минувшим летом возглавить «ПСЖ».

«Когда я был на чемпионате Европы, во Франции многие утверждали, что уход Симеоне в «ПСЖ» – вопрос решенный. Позже он сказал мне, что обсудил свое будущее с руководством «Атлетико» и останется в команде.

Что касается меня, то я хочу продолжать расти вместе со своим нынешним клубом, который, я уверен, может достичь самых больших высот. Стараюсь быть одним из лучших и отдавать всего себя, чтобы люди были довольны моей игрой, и считали меня игроком топ-уровня. Однако, мне бы не хотелось, чтобы меня с кем-то сравнивали.

«Золотой мяч»? Да, было бы прекрасно, если бы я, или кто-то из моих товарищей по сборной Франции выиграл этот приз. Я просто должен работать и стараться выступать на высоком уровне постоянно», – сказал нападающий в интервью Onda Cero.

Ранее сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован миланский «Интер», а также лондонский «Челси».

По информации испанских СМИ, срок соглашения специалиста  с «Атлетико», которое было рассчитано до 2020 года, сокращено на два сезона. 

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