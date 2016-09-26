«Кузня» потерпела 12-е поражение, уступив «Салавату Юлаеву»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Салавату Юлаеву» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Энвер Лисин, Максим Майоров и Дмитрий Воробьев.
«Кузня» потерпела 12-е поражение в 14 играх и замыкает таблицу Восточной конференции. Уфимцы идут в ней восьмыми.
29 сентября сибиряки примут «Трактор», а «Салават» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Салават Юлаев - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы:
Лисин (Арзамасцев), 21:34 (0:1). Майоров (Умарк), 40:36 (0:2). Воробьёв Д. 59:06 (0:3).
Место и дата
27 сентября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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