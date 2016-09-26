«Кузня» потерпела 12-е поражение, уступив «Салавату Юлаеву»

Крис Ли: «Авангард» захочет реванша, но мы постараемся не дать им этого сделать

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли прокомментировал вчерашнюю гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.