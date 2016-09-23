Юрий Ковтун: Задолженности по зарплате в «Динамо» есть, но все будет нормально
Тренер московского «Динамо» Юрий Ковтун подтвердил, что в клубе есть задержки выплаты заработной платы.
Ранее СМИ сообщали, что в столичном клубе имеется двухмесячная задержка по зарплате.
«Не хотелось бы распространяться. Да, есть вопросы с этим (задержками по зарплате), сейчас будет процесс этот налаживаться, что тут рассусоливать. Мы работаем дальше, все будет нормально», - цитирует Ковтуна «Р-Спорт».
Команда Юрия Калитвинцева после 13 игр лидирует в первенстве ФНЛ.
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