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Юрий Ковтун: Задолженности по зарплате в «Динамо» есть, но все будет нормально

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер московского «Динамо» Юрий Ковтун подтвердил, что в клубе есть задержки выплаты заработной платы.

Ранее СМИ сообщали, что в столичном клубе имеется двухмесячная задержка по зарплате.

«Не хотелось бы распространяться. Да, есть вопросы с этим (задержками по зарплате), сейчас будет процесс этот налаживаться, что тут рассусоливать. Мы работаем дальше, все будет нормально», - цитирует Ковтуна «Р-Спорт».

Команда Юрия Калитвинцева после 13 игр лидирует в первенстве ФНЛ.

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