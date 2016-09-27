Гол Роналду в ворота «Спортинга» – лучший в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование по выбору лучшего гола в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По его итогам, лучшим был признан мяч, забитый нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду в игре с лиссабонским «Спортингом» (2:1).
31-летний игрок сборной Португалии набрал 44% голосов, на второй строчке расположился полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, забивший мяч в ворота «Селтика» (28%). Замкнул третью строчку полузащитник «Лестера» Рияд Марез, отличившийся в игре с «Брюгге» (3:0).
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