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Альварес сразится с Макгрегором на UFC 205 в Нью-Йорке

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ESPNКомментарии

Чемпион UFC в полулегком весе Конор Макгрегор 12 ноября проведет поединок с чемпионом организации в легком весе Эдди Альваресом. Об этом сообщил президент компании Дана Уайт в эфире ESPN.

Отмечается, что бой спортсменов состоится в рамках шоу UFC 205. Ранее Уайт заявлял, что Альварес должен будет встретиться с представителем России Хабибом Нурмагомедовым. 

Добавим, что именно Альварес стал инициатором этой встречи, так как вызывал Макгрегора на поединок через социальную сеть Twitter.


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