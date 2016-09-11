Альварес сразится с Макгрегором на UFC 205 в Нью-Йорке

Чемпион UFC в полулегком весе Конор Макгрегор 12 ноября проведет поединок с чемпионом организации в легком весе Эдди Альваресом. Об этом сообщил президент компании Дана Уайт в эфире ESPN.



Отмечается, что бой спортсменов состоится в рамках шоу UFC 205. Ранее Уайт заявлял, что Альварес должен будет встретиться с представителем России Хабибом Нурмагомедовым.



Добавим, что именно Альварес стал инициатором этой встречи, так как вызывал Макгрегора на поединок через социальную сеть Twitter.



