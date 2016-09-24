Дмитрий Кириченко: Хочется, чтобы на матче с ПСВ был полный стадион

Ассистент главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил надежду, что на матч Лиги чемпионов против ПСВ придет полный стадион.

- Спекулянты говорят, что на матче не будет аншлага. Расстроитесь, если трибуны будут пустые?

- Хочется, чтобы стадион был полным. К сожалению, или, к счастью, я не занимаюсь продажей билетов.



- Матч с ПСВ – определяющий с точки зрения турнирной ситуации в группе?

- Сейчас каждая игра важная. Не могу понять, почему нас постоянно хоронят и говорят, что мы наберем очки только с ПСВ, - сказал Кириченко.

